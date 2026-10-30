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İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna ikili işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak

Kaynak: AA