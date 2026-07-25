İstanbul'da yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara koştu

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar koşarak kapalı alanlara sığınırken, bazıları da kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan Gökmen Durmuş, " İstanbul'un havasına, kışına inanılmaz derler. Şemsiyem yoktu, evden çöp poşetiyle çıktım" dedi.

İstanabul genelinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmura, zaman zaman kuvvetli rüzgar da eşlik etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için koşarak kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise şemsiyeleriyle ilerlemeye çalıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlananlarda oldu.

'ÇÖP POŞETİYLE ÇIKTIM EVDEN'

Yağmura hazırlıksız yakalanan Gökmen Durmuş " İstanbul'un havasına, kışına inanılmaz derler. Bu bir gerçek. Gördüğünüz gibi şemsiyem yok. Çöp poşetiyle çıktım evden. Haberler söylüyordu. Trafikte insan yok." diye konuştu.

'BEN TEDBİRLİ GELDİM'

Cem Akagündüz, "Dün haberler zaten söyledi birkaç gün önce hava yağmurlu olacaktı. Ben tedbirli geldim. Yaz yağmuru değil mi? Ne güzel işte. Bu hava benim için güzel, sıkıntı yok" dedi.

'BEKLEMİYORDUK'

Özkan Kavuk, "Böyle bir hava beklemiyorduk. Aniden oldu. Bayağı da şiddetli yağmur yağıyor. Şemsiyeyle zor tutuyoruz. Bu havada zorda kalanlar da olacak onlara da Allah kolaylık versin" dedi.

'BURASI İSTANBUL, HER AN HER ŞEY OLABİLİR'

Cemil Topal, "Her an her şey olabilir İstanbul burası. Burada her şeyi bir anda yaşayabilirsiniz. Geçmişte gördük. Bir baktınız hava çok güzel 15 dakika sonra hava çok kötü olabiliyor" dedi.

'İSTANBUL'DA BÖYLE BİR HAVA HİÇ BEKLEMİYORDUM'

Ziya Coşkun, "Ben İzmir'den geldim bugün. Sabah İzmir çok sıcaktı ama İstanbul'da da böyle bir hava hiç beklemiyordum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı