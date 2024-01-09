Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Yağışlı Havada Trafik Durma Noktasına Geldi

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

İSTANBUL akşam saatlerinde yağışlı havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 18: 30'da İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 85'e kadar yükseldi. Anadolu yakasında ise yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken Metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk da dikkat çekti.  Anadolu yakasında yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Maltepe ve Ataşehir mevkileri oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu İstanbul Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title