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İstanbul'da Yağışlı Hava Trafikte Yoğunluğa Neden Oldu

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İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 89'a kadar çıktı.

İSTANBUL'da yağışlı havanında etkisiyle akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 89'a kadar çıktı.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritasında Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde yüzde 89'a ulaştı. Özellikle D-100 Karayolu Merter mevkii ve Mecidiyeköy'de trafik adeta durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 87 oldu. Anadolu Yakası'nda da özellikle, D-100 Karayolu Maltepe mevkii ile D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya çalışan vatandaşlarda duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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