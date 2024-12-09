İstanbul'da Yağışlar Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin bazı bölgelerinde öğlen saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücülerin kontrollü ilerlediği görülürken, bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Pendik'ten itibaren Ataşehir'e kadar trafik yavaş seyrederken, ters istikamette ise Altunizade mevkisinden Sultanbeyli'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde, Mecidiyeköy'den Beylikdüzü'ne kadar trafik yavaş ilerliyor.

Basın Ekspress Caddesi Mahmutbey istikametinde ve TEM otoyolu ile Metris kavşağı bölgesinde Edirne istikametinde araçlar ağır seyrediyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.