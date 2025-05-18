İstanbul'da Yağışlar Devam Ediyor

İstanbul'da Yağışlar Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da dün başlayan yağışlar, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkili olmaya devam ediyor. Yolda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için çeşitli yerlerde bekliyor.

İSTANBUL'da dün aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oluyor. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM'dan haftasonu için yapılan yağış uyarılarının ardından, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda yağış etkili oluyor. Yağış, sabah saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'ndaki yer yer etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken görüş mesafesi düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar merdiven altlarına sığınıp, duraklarda bekleyerek yağmurun kesilmesini bekledi. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.