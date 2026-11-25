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İstanbul'da yabancı basın mensuplarına silahlarla röportaj verdiği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütüne mensup oldukları öne sürülen bazı şüphelilerin araç içerisinde silahlarla görüntü vererek yabancı basın mensuplarıyla görüştüklerine ilişkin çalışma başlattı.

Bazı sosyal medya platformlarında da yayımlanan görüntülerin ardından şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 28 mermi ile 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA