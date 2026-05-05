İstanbul'da vapurda kaybolan kadının cesedi denizde bulundu

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesinin ardından bir daha kendisine ulaşılamayan kadının cansız bedeni Üsküdar açıklarında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta M.H'nin (44) kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, M.H'nin saat 20.20'de Kadıköy İskelesi'ndeki turnikelerden geçerek vapura bindiği, Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapurdan inmediği tespit edildi.

Gemi ve iskelelerde yapılan araştırmalarda, M.H'nin çantasıyla güverte kısmında görüldüğü, daha sonra çantasını bırakarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Kadının vapura bindiği ana ait görüntülerin izletildiği kızı N.Y. (23), görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teşhis etti. Gemi içi kamera sistemlerinin ise 14 Nisan'dan itibaren çalışmadığı belirlendi.

Bunun üzerine kadının bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda M.H'nin cansız bedeni Üsküdar Selimiye açıklarında denizde bulundu.

M.H'nin cenazesinin otopsi işlemleri için morga kaldırıldığı öğrenildi.