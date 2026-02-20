Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı 28 kilo 622 gram.

Ceyda YEŞİLOĞLU/İSTANBUL, – İSTANBUL'da 'Uyuşturucu madde ticareti' yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2'si çocuk 18 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen 28 kilo 622 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuştyurucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi.Operasyonlarda 2'si çocuk toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen 18 kişi tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 28 kilo 622 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
