İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında şüpheliler Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Şeynova'nın Beşiktaş, Garipoğlu'nun Sarıyer'deki evinde arama yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, şüpheliler Garipoğlu, Şeynova ile Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
