İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 zanlı daha yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, uyuşturucu temin etmek, satmak ve fuhuş için aracılık yapmakla suçlanıyor. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli daha "uyuşturucu temin etmek", "satmak" ve "fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, "uyuşturucu temin etmek", "satmak" ve " fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği, daha sonra da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

