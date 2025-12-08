İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Polis Şehit Oldu... Dervişoğlu: "Milletimizin Başı Sağ Olsun"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda Şehit olan kahraman Özel Harekat Polisimiz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında yaralanan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Dervişoğlu, "İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda Şehit olan kahraman Özel Harekat Polisimiz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.