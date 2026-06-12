İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Üç ilçede 21 Nisan'da düzenlenen ve 2 şüphelinin tutuklandığı operasyon sonrası çalışmalarını derinleştiren ekipler, olayla ilgili 7 zanlıyı daha belirledi.

Kimlik ve adresleri tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul narkotik polisi, 21 Nisan'da Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirlemiş, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Adreslerdeki aramalarda 247 bin 500 sentetik ecza hap, hap üretiminde kullanılan 2 makine, 200 bin doluma hazır boş kapsül ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklanmıştı.