İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Şişli'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 101 kilo skunk, 13.93 gram kokain ve 71 bin 250 lira ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Şişli'de 2 ev ile 2 araca yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda, 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 likit esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 250 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.