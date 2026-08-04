İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

İSTANBUL'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa başta olmak üzere İstanbul'un bir çok ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir çok adreste polis ekipleri arama yaptı. Polis ekipleri farklı adreslerde toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı