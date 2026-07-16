İstanbul'da üç ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında 3 ilçede belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 45 kilo 488 gram 'Skunk' ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında dün Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane'de belirlenen dört araç ve üç adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 45 kilo 488 gram 'Skunk' ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı