İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, kahveye emdirilmiş toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 ev ve 1 depoya yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi. Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de belirlenen 3 ev ile 1 depoya operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin olmak üzere toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

