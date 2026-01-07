Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda bir milyon 252 bin sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemelere el koydu.

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi görevlileri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Güngören ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu ticaretinin yapıldığını belirlediği adres ve araçlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.

Aramalarda, 1 milyon 252 bin uyuşturucu etken maddeli sentetik ecza hapı, 1 milyon 800 bin doluma hazır boş kapsül ilaç kutusu, 517 kilo 800 gram katkı maddesi ve uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

