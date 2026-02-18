Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Düzenlenen Operasyonda 183 Kilogram 600 Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 183 kilogram 600 gram sıvı metamfetamin yakalandığını açıkladı. Operasyonda bir uyuşturucu satıcısı da gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 183 kilogram 600  sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer ilçesinde çekici ve dorsesinde yapılan operasyonda 183 kilogram 600 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Küplere bindi! 5-2'lik zafer sonrası Osimhen'i delirten olay