İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 17 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 24 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, çeşitli mekanlarda aramalar gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, ?Aleyna Bozok, Büşra Nur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, ?Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gözaltına alındı.

Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, 4 işletmede yapılan aramalarda, "kasten yaralama" suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak polis merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 17 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından tekrar emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
