İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 17 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli suçlamalarla yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan 4 işletmede yapılan aramalarda, "kasten yaralama" suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak polis merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
