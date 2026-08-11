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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

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İstanbul'da uyuşturucu imal ve ticareti suçuna yönelik eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, tutuklu bir şüphelinin telefonundaki bilirkişi incelemesi sonucunda belirlenen adreslere düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan bir şüphelinin cep telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı.

İnceleme sonucunda elde edilen tespitler doğrultusunda Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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