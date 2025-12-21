"Uyuşturucu" ve "Fuhuş" Suçlamasıyla Gözaltına Alınan 6 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL) İstanbul'da ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında önceki gün gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fenomen Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik operasyonları kapsamında gözaltına alınan 7 isim bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Cihan Şensözlü, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan, İsmail Ahmet Akçay, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'fuhuşa teşvik veya aracılık' suçundan, Eser Gökhan ise 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Gizem Türedi ise 'yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.