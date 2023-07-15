İstanbul'da Tüm Zamanların En Yüksek Su Tüketimi Gerçekleşti

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İstanbul'da dün tüm zamanların en yüksek su tüketiminin yapıldığını açıkladı. Kentte rekor sıcaklıklara ulaşılırken rekor su tüketimi de yaşandı. İstanbul genelinde 3 milyon 550 bin 435 metreküp su tüketildiğini belirten Başa, baraj doluluk oranlarının düşük olduğunu ve tasarruf çağrısı yaptı.