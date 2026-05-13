İstanbul'da tramvayda yankesicilik yapan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, tramvayda yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yolculuk yapan Pakistan uyruklu G.N.N'nin cüzdanında 3 bin ABD doları, 30 bin Pakistan rupisi ile kimlik ve muhtelif kartlarının bulunduğu cüzdanın, Çin uyruklu N.L'nin ise fotoğraf makinesi ile çantasından 100 bin Japon yeninin çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin Bosna Hersek uyruklu D.T, A.M. ve B.H. olduğunu tespit etti.

Polis, şüphelileri Fatih'te gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.