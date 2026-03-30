İstanbul'da trafik yoğunluğu - 1
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, trafik yoğunluğunu artırarak işletim saatlerinde yüzde 80'e kadar çıktı. Ana arterlerde araç sürücüleri zorluk yaşadı.
İSTANBUL'da sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu haftanın ilk iş gününde saat 08.30 itibariyle yüzde 80'e ulaştı. Ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Araç sürücüleri trafik yoğunluğunda uzun süre ilerlemekte zorlandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.30 itibariyle yoğunluk yüzde 76'ya geriledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı