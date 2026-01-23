İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Haftanın son iş gününde bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası Göztepe mevkiinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.27 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 İstanbul genelinde ise yüzde 89'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Göztepe Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Yaşanan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.