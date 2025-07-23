İstanbul'da TEM Otoyolu Yanında Yangın Söndürüldü
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ankara istikametini trafiğe kapattı ve yangının çevredeki villalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
İstanbul'da, TEM Otoyolu'nun yanındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Bahçeşehir mevkisinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, Ankara istikametini trafiğe kapattı.
Alevlerin çevredeki villa ve sitelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel