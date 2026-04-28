Haberler

İstanbul'da telefonla yönlendirdikleri kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 Nisan'da Üsküdar'da H.A'nın dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin H.A'yı cep telefonundan arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, yönlendirmeleri sonucu 3 milyon 400 bin lirayı havale ettirdikleri ve 165 gram altını da elden teslim aldıkları belirlendi.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden B.C'nin çeşitli suçlardan 22, R.Ö'nün ise 5 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu