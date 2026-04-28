İstanbul'da telefonla yönlendirdikleri kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 Nisan'da Üsküdar'da H.A'nın dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin H.A'yı cep telefonundan arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, yönlendirmeleri sonucu 3 milyon 400 bin lirayı havale ettirdikleri ve 165 gram altını da elden teslim aldıkları belirlendi.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden B.C'nin çeşitli suçlardan 22, R.Ö'nün ise 5 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.