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İstanbul'da TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti

İstanbul'da TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Sarayburnu İstanbul İzmir Güncel Haberler

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