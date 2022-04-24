İstanbul'da Taşlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Yüksekten Düşerek Şehit Oldu

FATİH, İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Fatih'te şüpheli bir kişinin yakalama çalışması sırasında, şüphelinin taşlı saldırısına uğrayan polis memuru Zafer Mat, üzerinde bulunduğu yüksek duvardan zemine düşerek şehit oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 çocuk babası polis memuru Zafer Mat, dün gece saat 02.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesinde bulunan şüpheli bir kişinin yakalama çalışması esnasında şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı polis memuru Zafer Mat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak polis memuru Mat, kurtarılamayarak şehit düştü.

27 YILLIK POLİS

Göreve 1995 yılında başlayan Zafer Mat 7 Aralık 1974'te Yozgat'ta doğdu. Mat, evli ve 2 kız çocuğu babası.

BUGÜN MEMLEKETİNE UĞURLANACAK

Şehit polis Zafer Mat'ın cenazesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde saat 12.30'da yapılacak töreninin ardından memleketi Yozgat'a uğurlanacak. 25 Nisan (yarın) öğle namazına müteakip Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından bu köyde defnedilecek.