"Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar", Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluştu

Musıki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 'Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar' konseri, İstanbul'daki Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. Konser, unutulmuş eserleri dinleyicilere sunarak müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Musıki Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen "Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar" konseri, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, gördüğü yoğun ilginin ardından ikinci kez düzenlenen konser, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

Konser, Musıki Eğitim Vakfı Başkanı, sanatçı Fikret Erkaya ve vakfın Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Beyza Uyanoğlu ev sahipliğinde ücretsiz olarak yapıldı.

Taş plaklara kaydedilmiş, ancak zaman içinde repertuvarlardan silinmiş nadide eserlerden oluşan konser programı, uzun ve titiz arşiv çalışmaları sonucunda yeniden notaya alınarak sanat dünyasına kazandırıldı.

Projenin hazırlayıcıları ve sanat danışmanları olan Burcu Göktürk ve Ahmet Yağmur Kucur, taş plak dönemini aslına uygun bir yaklaşımla sahneye taşıdı.

Cansu Canan'ın sunuculuğunu üstlendiği konserde ayrıca hanende olarak Göktürk, tanburda Ahmet Yağmur Kucur, çelloda Volkan Ertem, kemanda Alper Asutay, piyanoda Baturay Yarkın, kemençede İremnur Yaşar ve kanunda Serkan Mesut Halili yer aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
