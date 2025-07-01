İstanbul'da Taksim ve Şişhane İstasyonları İşletmeye Kapatıldı

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İstanbul Valiliği, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği'nin kararıyla Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi. Karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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