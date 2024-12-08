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İstanbul'da Suriyeliler Esed Rejiminin Devrilmesini Kutladı

İstanbul'da Suriyeliler Esed Rejiminin Devrilmesini Kutladı
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İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nde toplanarak Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Gruptakiler tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu. Bazıları Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları sallayarak, çikolata dağıttı. Bu olaylar sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı.

Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi.

Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.

İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten başka bir Suriyeli, savaş zamanı Türkiye'ye geldiğini, şu an çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaştığını ve ülkesine döneceğini kaydetti.

Grupta yer alan bir kişi de bugünü çok beklediklerini, herkesin çok mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendileri için yaptıklarını unutmayacaklarını ifade etti.

Esenyurt'ta sevinç gösterisi

Öte yandan Esenyurt Meydanı'nda toplanmak isteyen bazı Suriyelilere izinleri olmadığı için polis müsaade etmedi.

Bunun üzerine ara sokaklara giden gruptakiler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.

Bir grup Suriyeli de Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Esed rejimine ait bayrak indirildi.

Konsolosluk önünde polis ve basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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