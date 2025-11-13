Haberler

İstanbul'da Şüpheli Paket Alarmı: Yenikapı ve Aksaray İstasyonları Kapatıldı

Güncelleme:
Metro İstanbul, Yenikapı ve Aksaray metro istasyonlarında şüpheli paket kontrolü nedeniyle geçici olarak seferlerin durdurulduğunu duyurdu. Kontroller 20 dakika içerisinde tamamlandı ve istasyonlar tekrar hizmete açıldı.

(İSTANBUL) Metro İstanbul, saat 12.55 sıralarında bir şüpheli paket kontrolü nedeniyle Yenikapı ve Aksaray metro istasyonlarının geçici olarak işletmeye kapatıldığını duyurdu. Kontroller yaklaşık 20 dakika içinde tamamlandı ve istasyonlar yeniden işletmeye açıldı.

İstanbul'un yoğun ulaşım noktalarından Yenikapı ve Aksaray metro istasyonları saat 13. sıralarında şüpheli paket kontrolü nedeniyle bir süre işletmeye kapalı kaldı. Yolcular hızla diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi. Kontrolün tamamlanmasının ardından da yaklaşık 20 dakika sonra istasyonlar yeniden işletmeye açıldı. Konuya ilişkin 12.55 ve 13.15 gibi Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şöyle:

"12.55: Güvenlik kontrolü nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Yenikapı ve Aksaray istasyonları işletmeye kapatılmıştır. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında seferler Emniyet/Fatih-Atatürk Havalimanı ve Emniyet/Fatih-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır.

13.15: M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
