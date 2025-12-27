Haberler

İstanbul'da sulu kar yağdı

İstanbul'da sulu kar yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde sulu kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan karın, kentin yüksek kesimlerinde daha fazla etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde sulu kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından Şişli'de sabah saatlerinde sulu kar yağışı başladı. Kısa süre yağan kar, daha sonra etkisini kaybetti. Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cezaevi yolunda katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"