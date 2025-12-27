İstanbul'da sulu kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde sulu kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından Şişli'de sabah saatlerinde sulu kar yağışı başladı. Kısa süre yağan kar, daha sonra etkisini kaybetti. Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.