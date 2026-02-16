Haberler

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Sancaktepe ve Çekmeköy'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. 17 şüpheli tutuklanırken, 12 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Örgüt, silahlı suç, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlarla faaliyet gösteriyordu.

SANCAKTEPE ve Çekmeköy'de faaliyet gösterdiği belirlenen liderliğini M.Y.nin yaptığı belirlenen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sancaktepe ve Çekmeköy'de faaliyet gösteren, liderliğini M.Y.nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Örgütün 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Suça azmettirme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Tehdit", 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarını işledikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 13 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli ile sonradan yakalanan 3 kişi ve 18 yaşından küçük 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si 18 yaşından küçük 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
