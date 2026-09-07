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İstanbul'da 17 Eyleme Karışan Suç Örgütüne Operasyon: 15 Tutuklama

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İstanbul'da iş yeri ve araç kurşunlama, tehdit, kasten yaralama gibi 17 eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı. Aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul'da 17 eyleme karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 31 Ağustos-6 Eylül'de iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama, tehdit ve kasten yaralama ile mala zarar verme gibi 17 olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kimlik ve adres bilgilerinin tespitinin ardından düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, otomatik tabanca, uzun namlulu silah, 293 mermi, motosiklet, 2 kask ile çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz, suçun kökünü kazayana kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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