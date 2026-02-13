Haberler

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, 7 ilde çeşitli suç eylemlerine karışan 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli eylemlere karıştıkları belirlenen suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 eyleme katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Batman, Bursa, Adana, Tekirdağ, Diyarbakır ve Mardin'de 61 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 191 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce de 25 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
