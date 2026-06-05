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İstanbul'da su deposu içine gizlenmiş 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul Güngören'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin arka koltuğundaki su deposunun içine gizlenmiş 40 kilogram uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'da araçla taşınan su deposunun içine gizlenmiş 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Güngören'de bir otomobilin içinde uyuşturucu olduğunu belirledi.

Aracın önünü kesen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, arka koltuktaki su deposunun içine gizlenmiş 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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