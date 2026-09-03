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15 Yaşındaki Şüpheli Tehdit Paylaşımlarıyla Tutuklandı

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İstanbul'da sosyal medyada okul, cami ve şehit mezarlarına saldırı tehditleri içeren paylaşımlar yapan 15 yaşındaki Y.A.S., 'halk arasında korku ve panik yaratmak' ve 'müstehcenlik' suçlarından tutuklandı.

İstanbul'da sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ve panik yaratacak içeriklerin paylaşımını gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 15 yaşındaki Y.A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adiyeye sevk edilen Y.A.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç içerikli sözler söyleyerek canlı yayın yapan M.F.Ç'ye destek olmak amacıyla sosyal medya platformunda, okullara, camilere ve şehit mezarlarına saldıracağına dair beyanlarda bulunan 15 yaşındaki Y.A.S. hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Y.A.S. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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