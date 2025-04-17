İstanbul'da Sis Manzarası: Yavuz Sultan Selim Köprüsü Görüntülendi

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sis, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bir kısmını kapladı. Köprünün ışıklandırması ile ortaya çıkan eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, özellikle yüksek noktalarda görüş mesafesini düşürdü. Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sisle birlikte adeta gözden kayboldu. Ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakırken, dron ile çekilen görüntüler sisin köprü üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.