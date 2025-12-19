Haberler

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda herhangi bir aksama yaratmadı. Haliç Köprüsü ve çevresindeki sis havadan görüntülendi.

İSTANBUL'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken Haliç Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Hafif şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmadı. Yenibosna'da D-100'ün bazı noktalarında sis etkili olurken trafik yoğunluğu oluşmadı. Haliç Köprüsü ve çevresindeki sis havadan görüntülendi.

500

