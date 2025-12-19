İSTANBUL'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken Haliç Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Hafif şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmadı. Yenibosna'da D-100'ün bazı noktalarında sis etkili olurken trafik yoğunluğu oluşmadı. Haliç Köprüsü ve çevresindeki sis havadan görüntülendi.