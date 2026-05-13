İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir silahlı suç örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca elebaşılığını B.G'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Küçükçekmece'de 10 Mayıs'ta durumundan şüphelenilen plakasız motosikletli kişilerin yakalanmasının ardından motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı.

Motosiklette bulunan 2 şüpheli ile yapılan mülakat sonucu elde edilen adrese yönelik gerçekleştirilen aramada 1 şüpheli yakalandı, 9 ruhsatsız tabanca ve 339 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin söz konusu silahlı suç örgütü ile iltisaklı olduğunun anlaşılması üzerine konuyla ilgili yapılan çalışmaların devamında gözaltındaki zanlılar ile İstanbul'da şüpheliyi karşılayarak hücre evine yerleştiren 1 şüpheli ve aynı örgüt evinde kaldıkları anlaşılan 2 kişi daha olmak üzere toplam 3 zanlının yakalanmasına yönelik üç farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.