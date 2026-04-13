Haberler

Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Anadolu Yakası'nda düzenlenen operasyonda silahlı suç örgütüne mensup 21 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

İSTANBUL Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Anadolu Yakası genelinde etkinliği belirlenen ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı silahlı suç örgütü üyelerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmalarla örgüt adına çeşitli suçlara karışan şüpheliler belirlendi. Şüphelilere yönelik 10 Nisan günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 97 farklı çaplarda fişek, 5 tüfek kartuşu ile çeşitli çek ve senetler ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

