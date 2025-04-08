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İstanbul'da Silahlı Çatışma: Motosikletli Şüpheliler Kurşunlama Sonrası Yakalandı

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Bakırköy'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının ardından polisle çatışmaya giren iki genç, vurularak yakalandı. Olaya yönelik güvenlik kameraları da görüntüleri kaydetti.

İstanbul'da polis ekipleriyle girdikleri silahlı çatışmada vurularak yakalanan plakasız motosikletteki 2 kişinin, iş yeri kurşunladıktan sonra kaçtıkları ortaya çıktı.

Bakırköy'deki Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde 6 Nisan'da silah seslerinin duyulduğu ihbarı sonrası polisle çatışan ve vurularak yakalanan plakasız motosikletteki şüphelilerin, bir eğlence mekanını kurşunladığı belirlendi.

Şüphelilerin motosikletle geldiği iş yeri önünde ateş açtıkları ve kaçmaya çalıştıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bakırköy'deki silahlı saldırının ardından polisin "dur" ikazına silahla ateş ederek karşılık veren M.F.Y. (17) ile Serkan Z. (20), yaşanan kovalamacanın ardından Fatih'te vurularak yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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