Bakan Çiftçi: Polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, " İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

'DİNİ İSTİSMAR EDEN ÖRGÜT İRTİBATLI'

Teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini kaydeden Çiftçi, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" dedi.

