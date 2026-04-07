Bakan Çiftçi: Polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmada iki polis hafif yaralandı. Teröristlerin dini istismar eden bir örgüt ile bağlantılı olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, " İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

'DİNİ İSTİSMAR EDEN ÖRGÜT İRTİBATLI'

Teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini kaydeden Çiftçi, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ronaldo'nun gollerini sildiler

Aldığı haberle yıkıldı! Resmen sildiler
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek