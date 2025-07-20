İstanbul'da Sıcak Hava Taksim'de Hayatı Olumsuz Etkiledi

TAKSİM'DE SICAK HAVA BUNALTTI; KİMİSİ ŞEMSİYE İLE GEZDİ, KİMİSİ GÖLGEDE DİNLENDİ

Canan İLARSLAN - Ataberk KURT / İSTANBUL, - İSTANBUL'da sıcak hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 31 dereceye ulaştığı kentte, Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalanlar gölge alanlarda serinlemeye çalıştı. Bazıları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

AKOM, sıcak hava nedeniyle İstanbulluları saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Taksim Meydanı'nda hava sıcaklığı 31 derece olarak ölçülürken, sıcak havadan bunalanlar, park ve bahçelerde, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Gezi Parkı'nda yoğunluklar oluştu. Kimileri şapka takarak, kimileri de şemsiye ile güneşten korunmaya çalışarak İstiklal Caddesi'nde gezdi.

'ŞEMSİYE KULLANARAK GÜNEŞTEN KORUNUYORUZ'

Turist rehberi Nesrin Çakmak, "Hava sıcaklığıyla ilgili herhangi bir uyarı görmedim ama zaten şemsiyem sürekli yanımdadır. Şemsiye, turist rehberlerinin simgesidir. Misafirlerimiz hem geziyor hem de şemsiye ile güneşten korunuyoruz. Takdir edersiniz ki mevsim yaz ve sıcak. Biz de böyle korunuyoruz. Misafirlerimizle birlikte İstanbul kazan, biz kepçe geziyoruz" dedi.

'GÖLGEDE BİLE HAVA ÇOK SICAK'

Taksim'de sıcaktan bunalıp parka gelen Hatice Özçelik ise, "Televizyondan duydum, bugün hava çok sıcak olacaktı. Önlemimi aldım, şapkamı taktım. Dışarı çıkmak zorundayım. Evde oturamıyorum, dışarısı esiyor. O yüzden parka geldim. Ancak gölgede bile hava çok sıcak, oturulmuyor. Sürekli dolaşıyorum. Dayanılacak gibi değil" diye konuştu.

'İYİ Kİ ŞAPKA TAKMIŞIM, GERÇEKTEN HAVA ÇOK SICAK'

Baran Avcı da sıcak havadan korunmak için şapka taktığını belirterek, "Ben şapka takmayı seviyorum, o yüzden taktım ama hava gerçekten çok sıcak. Gölgeye oturdum. Güneşe çıkamıyorum, ağacın altında dinleniyorum. Havanın bu kadar sıcak olacağıyla ilgili bir uyarı görmedim ama iyi ki şapka takmışım" dedi.