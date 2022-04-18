İstanbul'da seyir halindeki iki araç çarpıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da seyir halindeki iki araç çarpıştı

AA - Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle çarpışan iki araçta hasar oluştu.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle çarpışan iki araçta hasar oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Edirne yönüne seyir halindeki bir otomobil ile panelvan türü ticari bir araç, Cebeci mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, yoldan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle kısa süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul'da seyir halindeki iki araç çarpıştı

İstanbul'da seyir halindeki iki araç çarpıştı

İstanbul'da seyir halindeki iki araç çarpıştı

İstanbul'da seyir halindeki iki araç çarpıştı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title