İstanbul'da sahte ilaç operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

GAZİOSMANPAŞA'da vücut geliştirmek için kullanılan hormon ilaçları üretip, sattığı tespit edilen bir şüphelinin ev ve iş yerine yapılan baskında, 14 milyon TL değerinde çok sayıda hormon ilacı ele geçirildi.

GAZİOSMANPAŞA'da vücut geliştirmek için kullanılan hormon ilaçları üretip, sattığı tespit edilen bir şüphelinin ev ve iş yerine yapılan baskında, 14 milyon TL değerinde çok sayıda hormon ilacı ele geçirildi. Şüpheli, tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Gaziosmanpaşa'da M.C. isimli şüphelinin, vücut geliştirmek için kullanılan ilaçlardan steroid ve testosteron türevli hormon ilaçları üreterek, sattığı ihbarıyla çalışma başlattı. Şüpheliye ait lüks rezidans dairesi ile bir depoya baskın düzenleyen polis, aramalarda 14 milyon TL değerinde, farklı markalara ait 26 bin hap, 42 bin ilaç kutusu, 885 bin hologram, 26 bin prospektüs, 110 bin ilaç etiketi ve bu ilaçları paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title